Роскомнадзор потребовал от Google прекратить поддержку сайта «Умное голосование»
Роскомнадзор по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга обратился в российское представительство компании Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» Алексея Навального
Роскомнадзор по жалобе юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга обратился в российское представительство компании Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» Алексея Навального.
Андрей Еланцев написал в Facebook, что на сайте «Умного голосования» якобы «под благим предлогом» производился прикрытый сбор информации о гражданах России «в большем объеме, чем необходимо». Юрист считает, что команда Навального собирает данные о россиянах, чтобы в дальнейшем использовать их на сентябрьских выборах в «сомнительных политтехнологиях», а также передать персональные данные россиян в США. С какой целью, не уточняется.
Роскомнадзора потребовал от Google оказать содействие в принятии мер по пресечению «неправомерной обработки персональных данных граждан РФ» и прекратить техническую поддержку проекта «Умное голосование».
Стоит отметить, что в случае отказа Google, РКН может самостоятельно заблокировать сайт «Умное голосование» по запросу избирательных комиссий.