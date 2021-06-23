Глава Крыма отказался закрывать полуостров для туристов из-за наводнения
Глава республики Крым Сергей Аксенов отказался от предложения Роспотребнадзора приостановить прием туристов в санаториях и отелях из-за разрушительных последствий наводнения, вызванного сильными ливнями
Глава республики Крым Сергей Аксенов отказался от предложения Роспотребнадзора приостановить прием туристов в санаториях и отелях из-за разрушительных последствий наводнения, вызванного сильными ливнями. Ранее санитарное ведомство закрыло несколько пляжей в Ялте и Керчи в связи с ухудшением качества воды.
В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС глава управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун сообщила, что показатели качества питьевой воды нестабильны, поэтому существует риск роста острых кишечных инфекций. В этой связи санитарный врач рекомендовала временно закрыть полуостров для туристов.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал маловероятным закрытие полуострова для отдыхающих.
«Люди путевки купили, кто-то квартиру снимает. Будем принимать решение от обстановки, пока такого решения нет», - заявил глава республики.