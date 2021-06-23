Избирком отказал соратнику Алексея Навального в открытии избирательного счета
Территориальная избирательная комиссия Даниловского района Москвы отказала в открытии избирательного счета экс-главе столичного штаба Алексея Навального (организация признана в России экстремистской) Олегу Степанову для сбора подписей
Территориальная избирательная комиссия Даниловского района Москвы отказала в открытии избирательного счета экс-главе столичного штаба Алексея Навального (организация признана в России экстремистской) Олегу Степанову для сбора подписей, которые необходимы для выдвижения в депутаты Госдумы.
Политик рассказал, что в минувшую субботу его команда подала в ТИК документы для выдвижения в Госдуму по 201 округу. Комиссия документы приняла, но отказала ему в открытии банковского счета. В ТИК сослались на то, что по новому закону в выборах нельзя участвовать гражданам, которые участвовали в деятельности экстремистских организаций.
Олег Степанов отметил, что в его отношении никакого решения о причастности к экстремистской деятельности вынесено не было. Кроме того, даже в отношении ФБК (фонд внесен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) аналогичное решение еще не вступило в законную силу.
Действия ТИК оппозиционный политик назвал незаконными. Он считает, что такое решение было принято, чтобы сократить время, которое отводится кандидату на сбор подписей.