В Москве несовершеннолетних будут пускать в кафе только по ПЦР-тесту на COVID-19
Поскольку несовершеннолетних граждан в России не вакцинируют от коронавируса, им придется предъявлять ПЦР-тесты на коронавирус или справки о наличии антител после болезни
Власти Москвы разъяснили порядок посещения несовершеннолетними гражданами кафе и ресторанов, которые с 28 июня переходят на «бесковидный режим» работы.
Поскольку несовершеннолетних граждан в России не вакцинируют от коронавируса, им придется предъявлять ПЦР-тесты на коронавирус или справки о наличии антител после болезни.
«Если ребенок переболел и информация есть в системе, то соответственно появится QR-код в личном кабинете. Если не болел, то можно сделать ПЦР и с этими данными попасть в ресторан», - заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Напомним, что с понедельника, 28 июня, в столице все кафе и рестораны начнут работать по «бесковидной» системе. Гостями заведений могут стать только привитые и переболевшие граждане. Также можно будет попасть в ресторан по отрицательному ПЦР-тесту, стоимость которого в Москве в среднем составляет 2300 рублей.