В Москве задержали еще трех продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
Задержание произвели сотрудники ЗАО ГУ МВД России по Москве. подозреваемые сбывали фейковые «ковид-паспорта» через интернет-магазин путем курьерской доставки
В Москве сотрудники полиции задержали еще трех человек, которые занимались изготовлением и продажей поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Задержание произвели сотрудники ЗАО ГУ МВД России по Москве. подозреваемые сбывали фейковые «ковид-паспорта» через интернет-магазин путем курьерской доставки, сообщает ТАСС.
Стоимость одного сертификата о вакцинации составляла от 4 до 5 тысяч рублей.
Напомним, на прошлой неделе в МВД сообщили о возбуждении 24 уголовных дел по факту изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, а также справок о наличии антител к COVID-19.
Ранее также издание Baza сообщило, что на фоне введения обязательной вакцинации для представителей некоторых профессий в продаже появились «ковид-паспорта» с проводкой на портале «Госуслуги».