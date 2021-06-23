Крупные российские компании разыгрывают среди привитых сотрудников автомобили, снегоходы и смартфоны
Так, в алмазодобывающей компании АЛРОСА разыграют среди вакцинированных сотрудников автомобиль Hyundai Solaris, снегоходы, ноутбуки и смартфоны
Крупные российские компании решили стимулировать своих сотрудников делать прививки от коронавируса с помощью ценных подарков и премий.
Так, в алмазодобывающей компании АЛРОСА разыграют среди вакцинированных сотрудников автомобиль Hyundai Solaris, снегоходы, ноутбуки, смартфоны и другие призы, сообщает агентство Bloomberg.
Представитель АЛРОСА сообщил РБК, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета персонала компании оценивается в 30%, а в некоторых подразделениях – все 100%.
Компании Evraz и «Северсталь» разыгрывают среди вакцинированных сотрудников денежные и другие призы. В «Северстали» также сообщили, что помимо материального стимулирования компания решила сделать акцент на личном примере топ-менеджеров, которые поставили прививку.
Сотрудникам Магнитогорского металлургического комбината начальство предлагает дополнительный оплачиваемый выходной после каждой прививки. А в компании «Фосагро» сотрудникам с антителами к COVID-19 дают приоритет при распределении путевок в корпоративные оздоровительные учреждения.