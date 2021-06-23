Челябинский школьник попросил мэрию организовать дополнительную «зебру» на дороге, но получил отказ
В Челябинске школьник обратился в мэрию с просьбой организовать дополнительный пешеходный переход на улице Мира возле школы-интерната для глухих детей и школы искусств, но получил от чиновников отказ
В Челябинске школьник обратился в мэрию с просьбой организовать дополнительный пешеходный переход на улице Мира возле школы-интерната для глухих детей и школы искусств, но получил от чиновников отказ.
Ученик 10-го класса Алексей Садырин проанализировал расположение переходов на улице, нормативы, а также изучил опыт других городов со всего мира, после чего написал обращение в администрацию города.
В своем обращении школьник указал, что обосновал необходимость дополнительной «зебры» на двухполосной дороге популярностью маршрута, близостью детских садов, школы искусств и школы-интерната для глухих детей. Подросток также собрал около 200 подписей горожан за организацию перехода.
«Я заинтересован в том, чтобы Челябинск становился лучше и развивался в правильном направлении — увеличивалась пешеходная доступность, снижалась аварийность», - рассказал Алексей Садырин порталу 74.ru.
Тем не менее, чиновники и комитета дорожного хозяйства Челябинска отказали школьнику в его просьбе. Госслужащие сослались на расположение ближайшего пешеходного перехода в 200 метрах, что соответствует ГОСТу, а также на отсутствие освещения для зебры, подходов и треугольника видимости для автомобилистов.
Школьник заявил, что сдаваться не намерен и будет добиваться того, чтобы власти работали в интересах простых людей.