«Аэрофлот» после скандалов с перевозкой животных смягчил правила перевозки питомцев
Так, перевозчик отменил запрет брать в самолет больше одного животного. Теперь пассажир может оформить на рейс трех питомцев, но на борт взять можно не более двух животных, если они находятся в одном контейнере, а их общий вес вместе с переноской не превышает 8 кг
Компания «Аэрофлот» изменила правила перевозки животных на своих рейсах, немного упростив жизнь пассажирам с питомцами.
Так, перевозчик отменил запрет брать в самолет больше одного животного. Теперь пассажир может оформить на рейс трех питомцев, но на борт взять можно не более двух животных, если они находятся в одном контейнере, а их общий вес вместе с переноской не превышает 8 кг.
Также возможен вариант, когда в багажном отделении перевозят двух животных, а в салоне - еще одного, массой до 8 кг, сообщается на сайте «Аэрофлота».
В компании также отметили, что в одном контейнере можно перевозить трех котят или щенков от восьми недель до шести месяцев», опять же если их общий вес не превышает 8 кг.
Кроме того, во время регистрации на рейс сотрудники «Аэрофлота» будут фотографировать питомцев и их переноски, а также прикреплять данные животного и телефон владельца. При погрузке клеток на борт «Аэрофлот» ограничил время их нахождения на перроне, а также обязал сотрудников защищать контейнеры при транспортировке в плохую погоду.
Запрос на перевозку животных пассажир теперь может подать за шесть часов до вылета, а не за 24 часа, как было раньше. Помимо этого, отменен запрет на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу (запрет действовал почти пять лет), а список потенциально опасных пород собак, запрещенных к перевозке, сократили с 75 до 12 пород.
Членам одной семьи, которые вместе летят на широкофюзеляжных самолетах и перевозят два контейнера с животными, разрешили ставить переноски в центральном блоке кресел.
Еще один бонус для пассажиров с питомцами – бесплатная перевозка коляски для животного дополнительно к норме бесплатного багажа.
Кроме того, в будущем «Аэрофлот» пообещал запустить онлайн-сервис по бронированию места для животного в самолете и оплате услуги перевозки. Сейчас эта услуга оплачивается в аэропорту при регистрации.
Напомним, что при прежнем гендиректоре Виталии Савельеве (сейчас глава Минтранса РФ) «Аэрофлот» часто фигурировал в скандалах с перевозкой животных. Так, в январе 2020 года во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли две кошки дорогой породы. В июне 2020 года на рейсах из Москвы в Симферополь и из Петропавловска-Камчатского в Москву две собаки получили травмы при перевозке в багажном отсеке.
В ноябре 2019 года «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира, который обманом пронес в салон кота, весившего больше 8 кг. После этого конкурирующая авиакомпания S7 разрешила проводить в салоне животных весом до 10 кг и покупать для питомцев отдельное кресло.
Примечательно, что за все случаи гибели и травмирования животных на рейсах «Аэрофлота» никто ответственности не понес, а сама авиакомпания эти темы старалась игнорировать, оперативно удаляя все негативные комментарии пользователей в своих аккаунтах в соцсетях.