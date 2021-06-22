Насильно отправленный в армию соратник Алексея Навального решил уехать из России
Бывший IT-специалист Фонда борьбы с коррупцией (организация включена в реестр инагентов и признана экстремистской) Артем Ионов, которого насильно отправили в армию, после демобилизации намерен уехать из России
Бывший IT-специалист Фонда борьбы с коррупцией (организация включена в реестр инагентов и признана экстремистской) Артем Ионов, которого насильно отправили в армию, после демобилизации намерен уехать из России.
Артем Ионов считает, что после возвращения из армии власти продолжат его преследовать за оппозиционные взгляды. В этой связи он решил уехать из России, но пока только на месяц.
«Сейчас активистам находиться в России попросту небезопасно», - заявил активист «Открытым медиа».
Напомним, год назад Артема Ионова задержали возле дома и насильно доставили в военкомат, хотя у него была отсрочка из-за астмы. Большую часть службы он провел в отдаленной военной части на Чукотке.
По такой же схеме с похищением в армию был отравлен еще один соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов. Он служил на Новой Земле, а демобилизовался в декабре 2020 года.