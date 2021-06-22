В Москве все кафе и рестораны переходят на работу по «бесковидной» системе
В Москве с понедельника, 28 июня, все кафе и рестораны перейдут на работу по «бесковидной» системе. Теперь в заведения общепита могут попасть только привитые граждане, а также переболевшие со справкой о наличии антител
В Москве с понедельника, 28 июня, все кафе и рестораны перейдут на работу по «бесковидной» системе. Теперь в заведения общепита могут попасть только привитые граждане, а также переболевшие со справкой о наличии антител и те, кто может предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Тест на коронавирусную инфекцию должен быть «свежий», то есть, сделан не позднее, чем за три дня до посещения ресторана и кафе, сообщает РИА Новости.
Бумажные справки или сертификаты о вакцинации не будут действительны для посещения кафе и ресторанов. Гостям нужно получить QR-код через электронную медицинскую карту Москвы, на портале mos.ru, на ЕМИАС.ИНФО, а также на портале «Госуслуг».
Заведения общепита, которые не внедрили систему проверки QR-кодов, смогут работать только на вынос или на доставку.