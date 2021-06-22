ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,8 млн евро родственникам жителей чеченской станицы, пропавших после «зачистки»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить 1,8 млн евро близким родственникам граждан, которые были убиты или пропали без вести при «зачистке» чеченской станицы Бороздиновская в 2005 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал Россию выплатить 1,8 млн евро близким родственникам граждан, которые были убиты или пропали без вести при «зачистке» чеченской станицы Бороздиновская в 2005 году.
В «Комитете против пыток» сообщили, что летом 2005 года группа неизвестных военных Минобороны, дислоцированных в Чечне, совершила «зачистку» станицы Бороздиновская. Один человек был убит, а еще 11 человек увезли в неизвестном направлении. С тех пор о судьбе этих людей не было никакой информации.
Позднее власти Чечни признали, что в операции принимали участие военнослужащие батальона «Восток» Министерства обороны.
В России расследование по данному факту проводилось тайно, а «крайним» был назначен «командир одного из подразделений войсковой части 44822». Кто поджег дома в станице и куда пропали местные жители, выяснить не удалось.
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили 2, 3, 13, 8, 14 статьи Европейской конвенции – «Право на жизнь», «Запрет пыток», «Право на эффективное средство правовой защиты», «Право на уважение частной и семейной жизни», «Запрещение дискриминации», а также Статью 1 Протокола 1 к Конвенции, которая касается защиты права собственности.