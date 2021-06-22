Минэнерго запретило взыскивать долги за электроэнергию с регионов Северного Кавказа
Министерство энергетики России разработало рекомендации по реструктуризации долгов энергосбытовых компаний республик Северного Кавказа, принадлежащих ПАО «Россети», перед производителями электроэнергии
Министерство энергетики России разработало рекомендации по реструктуризации долгов энергосбытовых компаний республик Северного Кавказа, принадлежащих ПАО «Россети», перед производителями электроэнергии.
Ведомство настоятельно рекомендовало генерирующим компаниям не взыскивать долги с северокавказских компаний через суд до ноября 2021 года, сообщает «КоммерсантЪ».
Рекомендации касаются Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы. Министерство рекомендовало «Россетям» каждый месяц осуществлять оплату текущих обязательств перед поставщиками оптового энергорынка денежными средствами не менее чем на уровне оплаты конечных потребителей.
Напомним, что в 2020 году, когда главой «Россетей» был Павел Ливинский, участники рынка договорились о реструктуризации долгов энергосбытовых компаний Северного Кавказа в размере 9 млрд рублей за четыре-пять лет.
Однако новый глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин отказался оплачивать региональным генерирующим компаниям ранее поставленную электроэнергию в рамках реструктуризации задолженности, чем поставил кавказские регионы под угрозу обесточивания.