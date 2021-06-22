В Кремле заявили о неизбежной дискриминации непривитых от коронавируса граждан
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему обязательной вакцинации от коронавируса, заявил, что непривитые россияне рано или поздно столкнутся с дискриминацией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тему обязательной вакцинации от коронавируса, заявил, что непривитые россияне рано или поздно столкнутся с дискриминацией.
«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», - заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит «Интерфакс».
В свою очередь уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова в эфире «Вести FM» назвала «нечестной игрой» дискриминацию непривитых от коронавируса сотрудников.
В качестве примера омбудсмен привела компанию «Норильский никель», сотрудников которой предупредили, что из-за отказа прививаться они не пойдут в летний отпуск и не получат премии.
«Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция», - заявила Татьяна Москалькова.
В «Норникеле» на это заявили, что им не известно о случаях принуждения работников к прививке от коронавируса. Руководство компании лишь агитирует сотрудников вакцинироваться.