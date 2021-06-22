Российские болельщики предложили признать сборную Дании «нежелательной организацией»
Российские болельщики в шутку предложили объявить сборную Дании по футболу «нежелательной организацией» на территории РФ после того как она разгромила нашу команду на Евро-2020
Российские болельщики в шутку предложили объявить сборную Дании по футболу «нежелательной организацией» на территории РФ после того как она разгромила нашу команду на Евро-2020. Напомним, что россияне проиграли со счетом 1:4, забив единственный гол с пенальти, и вылетели с турнира.
Пользователи соцсетей отметили, что российская сборная под руководством Станислава Черчесова заслуживает лишь снисхождения и не вызывает желания болеть за нее, сообщает «МБХ медиа».
Некоторые болельщики предложили властям объявить сборную Дании «нежелательной организацией» со всеми вытекающими последствиями.
Часть интернет-пользователей решила воспользоваться советом футболиста Артема Дзюбы и «покостерить» сборную. «Русские такие - у нас нет депрессии, а потом смотрят игру сборной России по футболу», «Члены ЛГБТ-сообщества просят не очернять их образ игроками сборной России по футболу», - шутят болельщики.
Отдельно пользователи Twitter прошлись по главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. «Вы замечали, что Станислав Черчесов похож на Александра Лукашенко – такой же харизматичный мужчина», - отметил пользователь kmartynov. «Вон, Путин так же страной управляет, как Черчесов сборной, и ничего — работает!», - пишет «Вашингтонский Обком».
Отметим, что в московский аэропорт «Шереметьево» встречать игроков сборной не приехал ни один болельщик. Футболистов встречали только журналисты, сотрудники ОМОНа и Росгвардии.