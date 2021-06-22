22 июня 2021, 13:56
Президент Филиппин пригрозил гражданам лишением свободы за отказ прививаться от COVID-19
«Не поймите меня неправильно, просто в стране кризисная ситуация. Меня просто раздражает, что филиппинцы даже не нуждаются в правительстве», - заявил возмущенный Родриго Дутерте, слова которого приводит The Guardian
Фото: heraldnet.com
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил гражданам страны тюремным заключением за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции.
Глава государства предложил населению выбор – или они делают прививку или он отправит их в тюрьму. «Не поймите меня неправильно, просто в стране кризисная ситуация. Меня просто раздражает, что филиппинцы даже не нуждаются в правительстве», - заявил возмущенный Родриго Дутерте, слова которого приводит The Guardian.
На Филиппинах выявлено более 1,3 миллиона зараженных коронавирусом. Более 23 тысяч человек скончались от осложнений.
На сегодняшний день в стране прививку от COVID-19 поставили 2,1 млн человек, однако власти планируют вакцинировать 70 млн человек из 110-миллионного населения.