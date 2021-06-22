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Общество
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22 июня 2021, 13:28

В Крыму ужесточили антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости

В Ялте и еще четырех районах полуострова Крым закрывают ночные клубы и отменяют школьные выпускные. Режим «повышенной готовности» на полуострове продлен до 1 сентября 2021 года

В Крыму ужесточили антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости
Фото: sev.tv

В Ялте и еще четырех районах полуострова Крым закрывают ночные клубы и отменяют школьные выпускные. Режим «повышенной готовности» на полуострове продлен до 1 сентября 2021 года.

В правительстве региона сообщили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште вводится запрет на оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, концертных и танцевальных залов), а также проведение выпускных балов. Залы театров и кинотеатров разрешается заполнять только на 50% (для других городов и районов – 75%).

Во всем регионе запрещается работа по выходным и праздничным дням развлекательных центров, в том числе детских досуговых учреждений.

Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением работы на доставку) запрещается с 23.00 до 08.00.

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