В Крыму ужесточили антиковидные ограничения из-за роста заболеваемости
В Ялте и еще четырех районах полуострова Крым закрывают ночные клубы и отменяют школьные выпускные. Режим «повышенной готовности» на полуострове продлен до 1 сентября 2021 года
В Ялте и еще четырех районах полуострова Крым закрывают ночные клубы и отменяют школьные выпускные. Режим «повышенной готовности» на полуострове продлен до 1 сентября 2021 года.
В правительстве региона сообщили, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште вводится запрет на оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, концертных и танцевальных залов), а также проведение выпускных балов. Залы театров и кинотеатров разрешается заполнять только на 50% (для других городов и районов – 75%).
Во всем регионе запрещается работа по выходным и праздничным дням развлекательных центров, в том числе детских досуговых учреждений.
Работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением работы на доставку) запрещается с 23.00 до 08.00.