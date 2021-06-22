22 июня 2021, 12:53
В России зафиксировали максимальное количество смертей от коронавируса в сутки
В России за прошедшие сутки зарегистрировали максимальное количество смертей из-за коронавируса. В результате вызванных вирусом осложнений скончались 546 человек
Фото: nation-news.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали максимальное количество смертей из-за коронавируса. В результате вызванных вирусом осложнений скончались 546 человек.
Таким образом, количество смертей ковидных пациентов практически достигло февральского максимума в 553 человека.
С начала пандемии коронавируса в России от COVID-19, по данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, скончались 30 347 человек.
По данным на утро 22 июня, в России выявлено 16 715 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве выявлено 6555 случаев заражения, в Петербурге – 1065, а в Московской области - 1871.