Депутаты предложили штрафовать автомобилистов на 10 тысяч рублей за выброшенный из окна машины мусор
Московские и подмосковные депутаты предложили ввести штраф для автомобилистов за выброшенный мусор из окна машины. Мосгордума и Мособлдума предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ
Фото: tvoe-avto.com
Московские и подмосковные депутаты предложили ввести штраф для автомобилистов за выброшенный мусор из окна машины. Мосгордума и Мособлдума предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил «Российской газете», что для фиксации данного нарушения будет использоваться фото- и видеокамеры на дорогах. Водителю легкового авто за выброшенный из окна мусор грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, а водителю грузовика – 100 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф уже составит 20 и 150 тысяч рублей соответственно.
Федеральное правительство положительно оценило законодательную инициативу московских и подмосковных депутатов.