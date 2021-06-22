22 июня 2021, 12:31
Минздрав настоятельно рекомендовал студентам привиться до начала нового учебного года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал студентов сделать прививку от коронавируса до начала нового учебного года. По мнению министра, вакцинироваться лучше успеть до середины июля
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал студентов сделать прививку от коронавируса до начала нового учебного года. По мнению министра, вакцинироваться лучше успеть до середины июля.
Михаил Мурашко отметил, что иммунитет формируется примерно 42 дня, поэтому учащимся вузов необходимо сделать прививку от COVID-19 до середины июля, чтобы учебный процесс шел без сбоев, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр образования Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов является добровольной. Однако он напомнил, что только вакцинация сможет обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.