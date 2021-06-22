В России из-за пенсионной реформы и пандемии численность пенсионеров сократилась на 1,27 млн человек
Уже в 2019 году Пенсионный фонд России назначил 1,25 млн страховых пенсий, что на 41% меньше, чем в 2018 году, и 287,2 тысячи пенсий по государственному пенсионному обеспечению, что на 9% меньше показателя 2018 года
В России число пенсионеров за два минувших года сократилось на 1,27 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Открытые медиа» пишут, что число пенсионеров начало сокращаться после начала повышения пенсионного возраста в 2019 году. На первом этапе возраст выхода на пенсию был увеличен на полгода (до 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин).
Уже в 2019 году Пенсионный фонд России назначил 1,25 млн страховых пенсий, что на 41% меньше, чем в 2018 году, и 287,2 тысячи пенсий по государственному пенсионному обеспечению, что на 9% меньше показателя 2018 года.
В целом же по итогам 2019 года общее число пенсионеров уменьшилось на 326,2 тысячи человек.
В 2020 году было назначено 1,18 млн страховых пенсий (на 6% меньше, чем в 2019 году) и 242 тысяч пенсий по государственному пенсионному обеспечению (на 16% меньше). Общее число пенсионеров должно было уменьшиться примерно на 300 тысяч человек, однако в реальности и число сократилось на 568 ,7 человек. Этот показатель уже был обусловлен не только пенсионной реформой, но и смертностью от коронавируса. Избыточная смертность среди россиян старше 60 лет по сравнению с 2019 годом составила 300,2 тысячи человек.
По итогам первого квартала 2021 года численность пенсионеров сократилась еще на 379 тысяч человек.