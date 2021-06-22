В России насчитали 9 млн граждан, лишенных права избираться
В докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» отмечается, что подсчитать точное число лишенных права избираться граждан невозможно, а данные о 9 млн человек основаны на информации от государственных органо
В России около 9 млн граждан оказались лишены права избираться на выборные должности. В процентном соотношении это 8% от общего числа избирателей.
В докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» отмечается, что подсчитать точное число лишенных права избираться граждан невозможно, а данные о 9 млн человек основаны на информации от государственных органов.
В указанное число «лишенцев» не входят те, кто может оказаться лишен избирательного права из-за нового закона, который запрещает избираться лицам, причастным к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими (так называемый «закон против ФБК»).
В «Голосе» отметили, что потенциально в этом случае речь идет о десятках, если не сотнях тысяч политически активных граждан.
В организации также отметили, что только в 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане России временно лишаются пассивного избирательного права уже после снятия или погашения судимости.