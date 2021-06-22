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22 июня 2021, 10:59

В России насчитали 9 млн граждан, лишенных права избираться

В докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» отмечается, что подсчитать точное число лишенных права избираться граждан невозможно, а данные о 9 млн человек основаны на информации от государственных органо

В России насчитали 9 млн граждан, лишенных права избираться
Фото: riabir.ru

В России около 9 млн граждан оказались лишены права избираться на выборные должности. В процентном соотношении это 8% от общего числа избирателей.

В докладе движения в защиту прав избирателей «Голос» отмечается, что подсчитать точное число лишенных права избираться граждан невозможно, а данные о 9 млн человек основаны на информации от государственных органов.

В указанное число «лишенцев» не входят те, кто может оказаться лишен избирательного права из-за нового закона, который запрещает избираться лицам, причастным к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими (так называемый «закон против ФБК»).

В «Голосе» отметили, что потенциально в этом случае речь идет о десятках, если не сотнях тысяч политически активных граждан.

В организации также отметили, что только в 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане России временно лишаются пассивного избирательного права уже после снятия или погашения судимости.

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