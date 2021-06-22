Проект «Тотальный диктант» впервые не получил президентский грант
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец написала в Facebook, что такой расклад был для них ожидаемым, а само решение «политическим»
Проект «Тотальный диктант» в текущем году впервые не получил грант из Фонда президентских грантов на 2022 год.
Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец написала в Facebook, что такой расклад был для них ожидаемым, а само решение «политическим». «Было ли это политическим решением? Я уверена, что да. За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго не нужно», - написала Ребковец.
Одновременно с этим глава фонда отметила, что Фонд президентских грантов не обязан был поддерживать их заявку, так как это конкурс, где никто не дает никаких гарантий.
В ноябре 2020 года в Россотрудничестве заявили, что ведомство не будет предоставлять «Тотальному диктанту» свои площадки за рубежом. Такое решение было принято после того, как автором текста на 2021 год назначили писателя Дмитрия Глуховского, который в свою очередь высказывался в поддержку Алексея Навального.
Ольга Ребковец также отметила, что даже без гранта «Тотальный диктант» в этом году состоится.