Правительство России выделит 54 млрд рублей на программу по вживлению чипов в мозг
Российское правительство в настоящее время работает над программой по вживлению чипов в человеческий мозг. На реализацию программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года планируется выделить 54 млрд рублей
Российское правительство в настоящее время работает над программой по вживлению чипов в человеческий мозг. На реализацию программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года планируется выделить 54 млрд рублей.
Проработкой программы занимаются Российская академия наук (РАН) совместно с МГУ. Ответственными за проект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава администрации президента Антон Вайно, сообщает «КоммерсантЪ».
Финансироваться программа по вживлению чипов в человеческий мозг будет за счет средств выделяемых на реализацию национальных проектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».
В рамках проекта будут развиваться технологии нейроинтерфейсов (brain-computer interface — BCI). Это набор программно-аппаратных комплексов, которые позволяют управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга. Сигналы мозга будут трансформироваться в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.
В частности планируется создание «интерфейсов „человек—техника“ для управления сложными системами, например самолетами, автомобилями и АЭС, по принципу дистанционного присутствия, аватара. Такие технологии позволят людям работать в недоступных местах, например, с высокой радиацией и космосе.