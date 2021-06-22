22 июня 2021, 08:33
В Италии непривитых медиков начали отстранять от работы
В стране в апреле вступил в силу приказ об обязательной вакцинации. Медработников, которые не прошли полный курс вакцинации, могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты до 31 декабря 2021 года
Фото: vologda.sm-news.ru
В Италии медицинских сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19, начали отстранять от работы.
Агентство «Регнум» со ссылкой на итальянское телевидение сообщает, что в стране в апреле вступил в силу приказ об обязательной вакцинации. Медработников, которые не прошли полный курс вакцинации, могут отстранить от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты до 31 декабря 2021 года.
При этом непривитых сотрудников при наличии вакансий могут переводить на должности, которые исключают контакты с пациентами.
Напомним, что российское правительство также разрешило работодателям отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются от вакцинации против коронавируса.