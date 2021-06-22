22 июня 2021, 08:17
В Подмосковье непривитым чиновникам заблокировали вход в здание правительства
Власти Московской области, где ранее была объявлена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, запретили непривитым чиновникам входить в здание правительства региона
Фото: inluhovitsy.ru
Власти Московской области, где ранее была объявлена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, запретили непривитым чиновникам входить в здание правительства региона.
Глава областного Минздрава Светлана Стригункова сообщила, что подмосковные чиновники «решили начать с себя». С 22 июня заблокирован вход в здание правительства для госслужащих и иных работников, которые не привились или болели коронавирусом более полугода назад.
В минувший понедельник в Подмосковье зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом в сутки – 1811 человек. Такого прироста в регионе не было ни в первую, ни во вторую волну.