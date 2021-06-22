Игроки сборной России из-за вылета с Евро-2020 останутся без премиальных
Вечером 21 июня россияне проиграли Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4. Единственный гол в составе российской сборной забил Артем Дзюба с пенальти
Игроки сборной России по футболу, которые потерпели разгромное поражение от Дании и вылетели с Евро-2020, останутся без премиальных выплат.
Портал Eurostavka сообщает, что премии футболистам национальной сборной были положены за выход команды в плей-офф, но с этой задачей спортсмены не справились.
Вечером 21 июня россияне проиграли Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4. Единственный гол в составе российской сборной забил Артем Дзюба с пенальти.
После матча Дзюба в эфире «Матч-ТВ» извинился перед болельщиками и заявил, что команда «обкакалась» и отметил, что Дания является командой «нашего уровня».
По итогам группового турнира сборная России заняла последнее место в группе В и покинула турнир. В плей-офф вышли Бельгия и Дания. На третьем месте находится Финляндия, которая сохранила шансы на выход в 1/8 финала.