Глава ЧГТРК «Грозный» пообещал «избивать и убивать» критиков Рамзана Кадырова
Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в своем Instagram опубликовал видео, в котором пообещал «убивать» критиков и врагов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов в своем Instagram опубликовал видео, в котором пообещал «убивать» критиков и врагов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
На этом видео Чингиз Ахматов говорит, что «он с Рамзаном Кадыровым, сыном Ахмата-Хаджи Кадырова», «и если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем». «Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», - добавляет глава государственного телеканала, слова которого приводит «Кавказ.Реалии» (издание включено в реестр иностранных агентов).
Ранее ЧГТРК «Грозный» подал в суд на издание «Проект» из-за использования фрагмента из сюжета регионального телеканала о предполагаемой второй жене Рамзана Кадырова Фатиме Хазуевой, на которую записан дворец в центре Грозного на берегу реки Сунжа, расположенный напротив рабочей резиденции главы республики.