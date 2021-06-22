В Москве более ста ресторанов и кафе присоединились к эксперименту с «бесковидными зонами»
В Москве более ста ресторанов и кафе присоединились к эксперименту с «бесковидными зонами». В этих заведениях будут обслуживать только привитых от коронавируса гостей и переболевших, если они смогут подтвердить наличие антител
В Москве более ста ресторанов и кафе присоединились к эксперименту с «бесковидными зонами». В этих заведениях будут обслуживать только привитых от коронавируса гостей и переболевших, если они смогут подтвердить наличие антител соответствующей справкой.
На сайте Московского инновационного кластера сообщается, что «бесковидные зоны» решили организовать сети «Теремок» и «Тануки», «Текила бар энд бум», рестораны «Мост Лаундж», «Садко», «Рок-н-ролл», «Островная кухня» и «Лето близко».
При этом антитела к COVID-19 должны быть не только у гостей, но и сотрудников заведений общественного питания.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «бесковидным» кафе разрешат работать без учета антикоронавирусных ограничений за исключением ношения средств индивидуальной защиты официантами, хостес, барменами и другими сотрудниками, работающими в зале.
Этим заведениям также разрешат работать с 23.00 до 06.00. Для всех остальных кафе, ресторанов и баров работа в ночное время пока запрещена. На входе гостям необходимо будет показать QR-код, который на сайте «Госуслуг» присваивается всем вакцинировавшимся двумя компонентами препарата от COVID-19. Каким образом в «бесковидные» рестораны будут пускать переболевших граждан с антителами, не уточняется.