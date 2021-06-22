22 июня 2021, 02:11
Подконтрольное «Ростеху» конструкторское бюро заказало премиальные внедорожники за 17,5 млн рублей
Конструкторское бюро приборостроения» (КБП), которое входит в структуру государственной корпорации «Ростех», выделило 17,5 млн рублей на покупку внедорожников Lexus LX570 Luxury 21+
Фото: major-auto.ru
Конструкторское бюро приборостроения» (КБП), которое входит в структуру государственной корпорации «Ростех», выделило 17,5 млн рублей на покупку внедорожников Lexus LX570 Luxury 21+.
Согласно тендерной заявке, конструкторское бюро интересуют новенькие внедорожники – 2021 года выпуска. Кузов должен быть выполнен в черном цвете, а салон – в красно-коричневом. Салон автомобиля также должен быть отделан кожей и вставками из дерева. Помимо этого, внедорожники должны быть оснащены аудиосистемой премиум класса с 19 динамиками, сообщает «МБХ медиа».
Для каких нужд КБП понадобились внедорожники премиум-класса, не уточняется.