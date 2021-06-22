Генпрокуратура РФ признала частный университет Bard College «нежелательной организацией»
В сообщении ведомства говорится, что деятельность университета «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»
Генпрокуратура России признала деятельность негосударственного американского университета Bard College нежелательной на территории России. В сообщении ведомства говорится, что деятельность университета «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
В ближайшее время Министерство юстиции внесет Bard College в реестр «нежелательных организаций». Напомним, что на прошлой неделе Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности для граждан за участие в деятельности «нежелательных организаций».
По данным «МБХ медиа», в 2011 году при участии Bard College в Санкт-Петербургском государственном университете был создан факультет свободных искусств и наук. Деканом этого факультета является экс-глава Минфина и руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.