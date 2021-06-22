Кремль рекомендовал Ирине Яровой не приезжать до выборов на Камчатку, чтобы «не раздражать электорат»
Это связано с тем, что у местных жителей депутат и автор резонансных законопроектов «вызывает раздражение», что может негативно повлиять на результат партии власти
Вице-спикеру Госдумы и депутату от «Единой России» Ирине Яровой рекомендовали не посещать часто Камчатский избирательный округ во время избирательной кампании. Это связано с тем, что у местных жителей депутат и автор резонансных законопроектов «вызывает раздражение», что может негативно повлиять на результат партии власти в регионах.
«У местных она вызывает раздражение, это снижает рейтинг партии. Результат ей [в администрации президента] пообещали, победу тоже, но реализовать это будет проще, если она не будет приезжать», - сообщил источник портала Znak.com в администрации президента.
Другой источник из полпредства президента в Дальневосточном ФО сообщил, что о такой рекомендации из Кремля не слышал, но добавил, что «она была бы логичной», так как «Яровая - реальный раздражитель на Дальнем востоке».
При этом дальневосточные чиновники заявили, что Ирина Яровая к ним не приезжала уже несколько лет. «У нее своя жизнь — у нас своя», - заявили местные госслужащие.
Ирина Яровая является депутатом Госдумы с 2007 года. Тогда ей передали мандат первого губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого. На выборах в Госдуму в 2011 году Яровая проиграла, но ей отдали мандат от другого губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. При этом сама депутат критиковала практику передачи мандатов от чиновников, которые возглавляют партийные списки.
Ирина Яровая также известная как автор и соавтор законов об ответственности за оправдание нацизма, о возвращении в УК РФ статьи «Клевета», закона об НКО-иностранных агентах, а также закона о хранении операторами связи данных о звонках и переписке пользователей. Этот документ назвали в честь депутата «законом Яровой».