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Общество
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22 июня 2021, 00:31

Власти Кубани «по просьбе главврачей» вводят обязательную вакцинацию

Глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что с просьбой об обязательной вакцинации к нему обратились главные врачи ведущих больниц региона. Сам губернатор отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка не оставляет властям выбора

Власти Кубани «по просьбе главврачей» вводят обязательную вакцинацию
Фото: trbzdrav.ru

Власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию населения от коронавируса в связи с ростом заболеваемости.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что с просьбой об обязательной вакцинации к нему обратились главные врачи ведущих больниц региона. Сам губернатор отметил, что нынешняя эпидемиологическая обстановка не оставляет властям выбора.

Г-н Кондратьев отметил, что в первую очередь прививать от коронавируса будут тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей.

Напомним, что обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан уже введена в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Ненецком АО, в Башкирии, на Сахалине и в других регионах.

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