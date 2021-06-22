Крымский Роспотребнадзор проверит воду в Ялте и Керчи на холеру после наводнения
Глава регионального Роспотребнадзора также сообщила, что на случай осложнения эпидемиологической ситуации в регионе ведомство совместно с Минздравом разработало маршруты, по которым будут доставлять больных кишечными инфекциями в больницы
В Ялте специалисты проверят морскую воду на холеру после сильного наводнения, которое было вызвано обильными осадками.
Главный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила агентству ТАСС, что из-за наводнения велика вероятность развития эпидемиологических осложнений кишечными инфекциями.
Глава регионального Роспотребнадзора также сообщила, что на случай осложнения эпидемиологической ситуации в регионе ведомство совместно с Минздравом разработало маршруты, по которым будут доставлять больных кишечными инфекциями в больницы.
Одновременно с этим Роспотребнадзор ввел запрет на купание некоторых пляжах Крыма и Севастополя, которые пострадали в результате наводнения, в связи с ухудшением качества морской воды.
Между тем, «Комсомольская правда» сообщает, что в Керчи на пляжах отдыхает много людей, несмотря на предписание Роспотребнадзора.