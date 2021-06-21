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21 июня 2021, 18:30

Российский олигарх Михаил Гуцериев попал под санкции ЕС против Белоруссии

Российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза, которые были введены из-за преследования оппозиции в Белоруссии

Российский олигарх Михаил Гуцериев попал под санкции ЕС против Белоруссии
Фото: ural56.ru

Российский олигарх, владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза, которые были введены из-за преследования оппозиции в Белоруссии.

На правовом портале Евросоюза сообщается, что новый пакет санкций вводится в качестве ответа на нарушения прав человека властями Белоруссии и проведение в августе 2020 года в президентских выборов республики, результаты которых не были признаны Брюсселем.

Еще семь человек и одна компания были внесены в санкционный список из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, на борту которого находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Сейчас он находится под арестом по обвинению в призывах к участию в массовых беспорядках.

В новый санкционный список власти ЕС внесли 78 физических лиц и 8 компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. Среди прочих в черный список попали компании МАЗ, БелАЗ, «Белаэронавигация» и связанная с Михаилом Гуцериевым «Новая нефтяная компания».

Отметим также, что «Русснефть» Михаила Гуцериева в 2020 году была единственным поставщиком нефти в Белоруссию, после того как истек срок предыдущего соглашения между властями страны и российскими нефтяниками.

Под ограничения ЕС также попали белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске, где подвергались пыткам задержанные участники протеста.

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