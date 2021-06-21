В ярославской ИК-1 после скандалов с пытками нашли мертвым одного из осужденных
Сотрудники ИК-1 обнаружили заключенного без признаков жизни 19 июня. В пресс-службе УФСИН сообщили, что в колонию были вызваны медики, однако реанимационные мероприятия результатов не дали
В скандально известной ярославской исправительной колонии №1 найден мертвым 28-летний заключенный. В управлении ФСИН по региону заявили, что арестант покончил с собой.
По данным портала 76.ру, сотрудники ИК-1 обнаружили заключенного без признаков жизни 19 июня. В пресс-службе УФСИН сообщили, что в колонию были вызваны медики, однако реанимационные мероприятия результатов не дали.
По факту происшествия в колонии проводится проверка.
Напомним, что ранее несколько сотрудников ярославской колонии №1 были привлечены к ответственности за несколько эпизодов пыток заключенных. Проверка в исправительной колонии началась после публикации «Новой газетой» видеозаписи издевательств над осужденным Евгением Макаровым. Пытки были записаны на служебный видеорегистратор для отчетности о «воспитательных мероприятиях».
Позже выяснилось, что пыткам в ярославской ИК-1 также подвергались заключенные Евгений Макаров, Руслан Вахапов и Иван Непомнящих.