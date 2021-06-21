21 июня 2021, 15:40
СКР возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии миллиардера Владимира Лисина с дочерью
Снимок владельца НЛМК Владимира Лисина был сделан на горнолыжном курорте. В кадр попала девочка в возрасте примерно 7 лет – предположительно дочь олигарха
Фото: tvrain.ru
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии миллиардера Владимира Лисина вместе с его несовершеннолетним ребенком.
Telegram-канал Baza сообщает, что снимок владельца НЛМК Владимира Лисина был сделан на горнолыжном курорте. В кадр попала девочка в возрасте примерно 7 лет – предположительно дочь олигарха.
В СКР сообщили, что неустановленное лицо получило в распоряжение два снимка г-на Лисина и специально опубликовало их. «Открытые медиа» сообщают, что впервые эти фотографии были опубликованы еще в 2018 году, а может быть и раньше.