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21 июня 2021, 15:40

СКР возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии миллиардера Владимира Лисина с дочерью

Снимок владельца НЛМК Владимира Лисина был сделан на горнолыжном курорте. В кадр попала девочка в возрасте примерно 7 лет – предположительно дочь олигарха

СКР возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии миллиардера Владимира Лисина с дочерью
Фото: tvrain.ru

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии миллиардера Владимира Лисина вместе с его несовершеннолетним ребенком.

Telegram-канал Baza сообщает, что снимок владельца НЛМК Владимира Лисина был сделан на горнолыжном курорте. В кадр попала девочка в возрасте примерно 7 лет – предположительно дочь олигарха.

В СКР сообщили, что неустановленное лицо получило в распоряжение два снимка г-на Лисина и специально опубликовало их. «Открытые медиа» сообщают, что впервые эти фотографии были опубликованы еще в 2018 году, а может быть и раньше.

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