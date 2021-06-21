«АвтоВАЗ» анонсировал перевод новых моделей автобилей Lada в более дорогой сегмент
Глава компании Николя Мор заявил, что на первом этапе перехода в более дорогой сегмент стоимость новых моделей Lada будет начинаться от миллиона рублей в нынешних ценах. Затем минимальная стоимость машин возрастет до 1,2 млн рублей без учета инфляции
Тольяттинский автомобильный завод «АвтоВАЗ» планирует в течение ближайших пяти лет перевести свои ключевые модели машин в более дорогой сегмент.
Глава компании Николя Мор заявил «Коммерсанту», что на первом этапе перехода в более дорогой сегмент стоимость новых моделей Lada будет начинаться от миллиона рублей в нынешних ценах. Затем минимальная стоимость машин возрастет до 1,2 млн рублей без учета инфляции.
Сейчас стоимость автомобилей производства «АвтоВАЗа» начинается от 570 тысяч рублей. Более миллиона рублей стоит только Lada Vesta Sport.
Николя Мор отметил, что в Европе «уже очень давно нет ни одного автомобиля с такой ценой» (имеется в виду 570 тысяч рублей).
Между тем, участники рынка считают, что если «АвтоВАЗ» сделает свои автомобиле дороже популярных моделей Kia и Hyundai, то завод столкнется с падением продаж.