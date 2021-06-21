Геннадий Онищенко рекомендовал делать большие перерывы в работе во время жары
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко в связи с наступлением 30-градусной жары обратился к работодателям с просьбой увеличить перерывы в работе для своих сотрудников
Бывший глава Роспотребнадзора, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко в связи с наступлением 30-градусной жары обратился к работодателям с просьбой увеличить перерывы в работе для своих сотрудников.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Геннадий Онищенко заявил, что в жаркую погоду нужно сокращать длительность рабочего дня и делать большой перерыв. Работать, по мнению депутата, лучше рано утром и поздно вечером.
Онищенко при этом добавил, что предложение делать перерывы в работе не относится к органам государственной власти.
Бывший главный санитарный врач России также рекомендовала гражданам отказаться от употребления жирной пищи в жаркую погоду, больше пить воды и носить головные уборы на солнце.
Согласно прогнозам синоптиков, в европейской части России 30-градусная жара продержится как минимум до конца текущей недели. Воздух в дневное время будет прогреваться до 34-36 градусов.