21 июня 2021, 14:58
В Якутии чиновники пристыдили местную жительницу за вопрос о пособиях на детей
В ответ на вопрос женщины сотрудник министерства, который ведет аккаунт, написал, что у них сегодня выходной «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью без помощи государства»
Фото: ancienthistory.spb.ru
Министерство труда Якутии на своей странице в Instagram пристыдило местную жительницу за вопрос о перерасчете пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В ответ на вопрос женщины сотрудник министерства, который ведет аккаунт, написал, что у них сегодня выходной «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью без помощи государства».
Женщина написала, что такая реакция чиновников «выглядит глупо», а те ответили, что «жить на пособие стыдно», сообщает портал SakhaDay.
Позже в Минтруда Якутии написали, что у них «случился сбой», и принесли свои извинения за грубый ответ.