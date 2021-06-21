В Ялте объявили два дополнительных выходных из-за сильного наводнения
В Ялте и ее окрестностях, которые пострадали в результате сильного наводнения, 22 и 23 июня объявлены выходными днями. Соответствующее решение огласил глава Крыма Сергей Аксенов
В Ялте и ее окрестностях, которые пострадали в результате сильного наводнения, 22 и 23 июня объявлены выходными днями. Соответствующее решение огласил глава Крыма Сергей Аксенов.
По данным властей, в Ялте 18 июня за шесть часов выпала месячная норма осадков. Из-за подъема уровня воды из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. В Ялте введен режим ЧС, а въезд в город ограничен.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 43 человека. Власти пообещали выплатить им материальную компенсацию. На восстановление города и выплаты гражданам из бюджета выделили около 58 млн рублей.
В результате наводнения также пострадала Керчь, где выпала двухмесячная норма осадков. Власти города пообещали устранить последствия наводнения в течение недели.