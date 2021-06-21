Яхты российских миллиардеров при закрытых границах плавают с одного курорта на другой
Яхты российских миллиардеров во время действия ограничений на международное авиасообщение регулярно совершали рейсы в курортные страны, в частности, Турцию, Италию и Кипр
Яхты российских миллиардеров во время действия ограничений на международное авиасообщение регулярно совершали рейсы в курортные страны, в частности, Турцию, Италию и Кипр.
По данным издания «Важные истории», яхта Dilbar владельца USM Holding Алишера Усманова в июне была замечена у побережья элитного курорта Коста-Смеральда на итальянском острове Сардиния. На этом острове у российского миллиардера есть вилла стоимостью 35 млн рублей. Кроме того, в начале пандемии коронавируса г-н Усманов перечислил Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с болезнью.
У берегов Сардинии также были замечены яхты владельца девелоперской группы ЛСР Андрея Молчанова (74-метровая яхта Aurora) и миллиардера Дмитрия Рыболовлева (67-метровая яхта Anna I). Судно миллиардера Рыболовлева помимо Сардинии плавало на греческий остров Скорпиоc, которым владеет сам бизнесмен. Сейчас там идет строительство элитного курорта для богачей.
Яхту Lady M главы «Северстали» Алексея Мордашова видели в середине июня в районе города Портиско на Коста-Смеральде.
Яхта Amore Vero (знаменитая «Принцесса Ольга»), которую российские СМИ связывали с бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольгой Сечиной, во время карантина плавала из Франции в Италию. Напомним, что судно было переименовано после развода Сечиных.
Из Италии на курорт Кальви на французском острове Корсика плавала яхта миллиардера и основателя холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияда Манасира. Яхта Galactica Super Nova совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова совершала рейс из Хорватии в Турцию.
В Хорватии еще c конца мая пришвартована 162-метровая яхта Eclipse миллиардера Романа Абрамовича, а его новое судно Solaris в начале июня прибыло в Испанию.