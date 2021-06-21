21 июня 2021, 13:58
В Краснодаре непривитых чиновников лишат премий и надбавок в случае заражения коронавирусом
«Если у сотрудника администрации выявляется факт заболевания коронавирусной инфекцией, если будет установлено, что этот сотрудник не прививался, значит, данный сотрудник будет лишен любых премий, надбавок до конца этого года», - заявил градоначальник
Фото: vipstav.ru
Мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил лишением премий и надбавок чиновникам, которые не сделали прививку от коронавируса и заразились.
«Если у сотрудника администрации выявляется факт заболевания коронавирусной инфекцией, если будет установлено, что этот сотрудник не прививался, значит, данный сотрудник будет лишен любых премий, надбавок до конца этого года», - заявил градоначальник, которого цитирует «Интерфакс».
Евгений Первышов добавил, что в качестве наказания за безответственность такие чиновник будут работать за «голый оклад».
В мэрии Краснодара также отметили, что на сегодняшний день в городе от коронавируса привились 130 тысяч человек из миллиона жителей.