Крупным российским компаниям пригрозили штрафы за отказ от снижения вредных выбросов
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила подготовить законопроект об административной ответственности для компаний, которые не выполняют требования по снижению вредных выбросов в атмосферу на 20%
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила подготовить законопроект об административной ответственности для компаний, которые не выполняют требования по снижению вредных выбросов в атмосферу на 20%.
Речь идет о проекте «Чистый воздух», в котором участвуют 12 промышленных центров России. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита, сообщает РБК.
В рамках программы, правительство направит на снижение уровня загрязнения атмосферы в указанных городах 500 млрд рублей в течение 6 лет.
Работающие в этих городах компании обязаны разработать план мероприятий по достижению квот выбросов, установленных Росприроднадзором, а затем согласовать их в Минприроды РФ. В случае невыполнения требований компании получат штраф, предупреждение или их деятельность будет приостановлена.
Отметим, что соглашение о снижении объема вредных выборов подписали UC Rusal, «Норильский никель», Evraz, ММК, «Северсталь» и «Фосагро».