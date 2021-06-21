В Краснодарском крае на трассе столкнулись два автобуса с детьми
В Краснодарском крае на трассе Джубга — Сочи произошла авария с участием двух автобусов, которые перевозили детей. После столкновения один из автобусов загорелся
В Краснодарском крае на трассе Джубга — Сочи произошла авария с участием двух автобусов, которые перевозили детей. После столкновения один из автобусов загорелся.
В оперативном штабе Кубани сообщили, что в Туапсинскую районную больницу доставили 9 пострадавших: 8 детей и водителя. Их состояние оценивается медиками как стабильное, тяжелых травм и повреждений нет. По другим данным, в аварии пострадали 15 детей. Всего в момент столкновения в двух автобусах находились четверо взрослых и 60 детей, которые ехали из лагеря.
По уточненным данным, авария произошла в Туапсинском районе возе поселка Новомихайловское. Автобусы двигались в составе колонны из десяти транспортных средств. У одного автобуса отказали тормоза, после чего он въехал во впереди идущий.
Перевозку детей организовал пионерский лагерь «Шахтинский текстильщик».