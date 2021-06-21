21 июня 2021, 12:55
В Германии за шпионаж арестовали российского сотрудника одного из местных университетов
По данным прокуратуры, Ильнур Н. как минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб в период с октября 2020 года по июнь 2021 года. Россиянин передавал российским силовикам важную информацию в обмен за денежное вознаграждение
Фото: kremlinrus.ru
В Германии сотрудники спецслужб задержали российского гражданина по подозрению в осуществлении шпионской деятельности.
Агентство Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру Германии сообщает, что речь идет о россиянине по имени Ильнур Н., который работает научным сотрудником в одном из университетов страны. Спецслужбы считают, что задержанный работал на российские спецслужбы.
По данным прокуратуры, Ильнур Н. как минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб в период с октября 2020 года по июнь 2021 года. Мужчина передавал российским силовикам важную информацию в обмен за денежное вознаграждение.
В МИД России информацию о задержании очередного российского шпиона пока не прокомментировали.