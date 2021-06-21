Глава Центробанка высказалась против заморозки цен на продукты
Эльвира Набиуллина напомнила, что цена на товар это баланс между спросом и предложением. В экстренных случаях, по ее мнению, регулированием цен можно заняться, если эта мера краткосрочная и других возможностей повлиять на рост цен нет
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила против сдерживания государством роста цен на продукты питания. Она считает, что такие меры неизбежно приведут к дефициту.
Эльвира Набиуллина напомнила, что цена на товар это баланс между спросом и предложением. В экстренных случаях, по ее мнению, регулированием цен можно заняться, если эта мера краткосрочная и других возможностей повлиять на рост цен нет.
В целом же, считает глава ЦБ, государственное регулирование цен является опасной мерой. «Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», - сообщила Эльвира Набиуллина, слова которой приводит «Комсомольская правда».
Глава ЦБ напомнила, что во времена СССР такие меры привели к дефициту товаров, а «это опаснее инфляции».
Напомним, что в начале текущего года правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что принятые меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. В свою очередь производители заявили, что несут убытки из-за заморозки отпускных цен.