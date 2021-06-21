В Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 провели «Бал медиков»
Мероприятие состоялось в зале атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гостями бала были около 400 медицинских работников
В Москве на фоне «взрывного» роста заболеваемости коронавирусом в минувшие выходные провели «Бал медиков».
Мероприятие состоялось в зале атриума Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гостями бала были около 400 медицинских работников, сообщают «Известия».
Организаторы мероприятия заявили, что бал проводился с благотворительными целями. Полученные денежные средства передадут российским медикам, пострадавшим во время оде борьбы с коронавирусной инфекцией.
Напомним, что в прошедшие выходные в Москве также состоялся съезд «Единой России», а некоторые его участники в нарушение антиковидных норм находились в помещении без защитных масок.
Между тем, в столице продолжает расти заболеваемость из-за распространения индийского штамма коронавируса. По данным на утро 21 июня, в Москве было выявлено 8305 новых случаев заражения.