В России из-за индийского штамма коронавируса проведут ревакцинацию граждан
В России в рамках борьбы с распространением более заразного и агрессивного индийского штамма коронавируса проведут вакцинацию граждан, у которых уровень антител опустился до низкого уровня. Причем вакцинировать будут даже беременных женщин
В России в рамках борьбы с распространением более заразного и агрессивного индийского штамма коронавируса проведут вакцинацию граждан, у которых уровень антител опустился до низкого уровня. Причем вакцинировать будут даже беременных женщин.
Согласно исследованию института имени Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V»), вакцинация является наиболее эффективным инструментом защиты, а благодаря ей риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания может снизиться в 14 раз.
Программу ревакцинации людей с низким уровнем антител власти решили провести из-за взрывного характера заражений коронавирусом. Кроме того, у большинства заболевших в последнее время был выявлен индийский штамм COVID-19, который отличается высокой заразностью и смертоносностью.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проводить ревакцинацию жизненно необходимо, поскольку индийский штамм стремительно распространяется, а среди тяжелых пациентов очень много молодых людей.
Напомним, что на прошлой неделе в Москве, Московской области и еще семи регионах была введена обязательная вакцинация против коронавируса среди определенных групп граждан. В основном это госслужащие, работники сферы услуг и торговли.