21 июня 2021, 10:36
Омского полицейского заподозрили в разглашении гостайны за взятку
В Омске сотрудники ФСБ заподозрили старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России в разглашении государственной тайны
Фото: bk55.ru
В Омске сотрудники ФСБ заподозрили старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России в разглашении государственной тайны.
Согласно материалам следствия, в январе 2020 года сотрудник полиции за взятку передал некой россиянке сведения, которые имели гриф «секретно». В ФСБ сообщили, что «сделка» происходила под предлогом непривлечения дочери этой гражданки к уголовной ответственности. В чем обвиняли дочь взяткодательницы, не уточняется.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну», сообщает «Интерфакс».