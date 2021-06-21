В Забайкалье в результате наводнения затопило около 300 жилых домов
В администрации региона сообщили, что в результате наводнения больше всего пострадали Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводской, Шелопугинский, Балейский, Александрово-Заводский, Нерчинский, Могочинский и Оловянинский районы
В Забайкальском крае в результате наводнения затопило 298 жилых домов и 681 приусадебный участок в 23 населенных пунктах.
В администрации региона сообщили, что в результате наводнения больше всего пострадали Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводской, Шелопугинский, Балейский, Александрово-Заводский, Нерчинский, Могочинский и Оловянинский районы.
Также местные власти сообщают о разрушении девяти деревянных мостов. Частично затопленными оказались десять участков автомобильных дорог.
Жителей затопленных населенных пунктов эвакуировали в пункты временного размещения. Сейчас там находится более 100 человек. Сами пункты рассчитаны на прием 700 человек.
Причиной наводнения в Забайкальском крае стали сильные ливни. С 16 по 19 июня в регионе выпало до 80 мм осадков. В восьми районах введен режим чрезвычайной ситуации.
Из-за сильных ливней также затопило Красноярск. На некоторые улицы города обрушился селевой поток, а часть города осталась без электричества.